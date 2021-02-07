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В центре Черновцов произошел взрыв в торговом центре
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07 февраля 2021, 10:56 1789

В центре Черновцов произошел взрыв в торговом центре

07 февраля 2021, 10:56 1789
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Фото: ГУ ГСЧС в Черновицкой области
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В центре Черновцов на третьем этаже торгового центра «Майдан» сегодня утром произошел взрыв.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Черновицкой области, пишет RegioNews.

Сообщение о взрыве поступило около 08:30 утра, всех посетителей эвакуировали. Информации о пострадавших пока нет.

Поступило сообщение от главного инженера о том, что в ТЦ "Майдан" по улице Героев Майдана, 71 на 3 этаже в ресторане по неизвестной причине в складском помещении произошел взрыв, в результате чего разбиты окна и повреждены стены", - говорится в сообщении.

На место происшествия направили следственно-оперативную службу, работников патрульной полиции, ГСЧС и газовой службы. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства взрыва.

Напомним, 3 февраля в городе-спутнике Запорожской АЭС в Энергодаре произошла серьезная авария на тепловой электростанции (ТЭС), в результате которой город остался без света и воды.

Черновцы взрыв ГСЧС ресторан торговый центр

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