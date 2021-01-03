В центре Черновцов произошел взрыв: пострадавший в реанимации

Аварийщики сообщают, что вся проводка в квартире оплавлена

Аварийщики сообщают, что вся проводка в квартире оплавлена

Фото: УПП

В доме, который находится по ул. Почтовой в Черновцах произошел взрыв. Авария произошла около 11 утра 3 января.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что взрыв прогремел в помещении на верхнем этаже дома по адресу улица Почтовая, 4. Черный столб дыма из окна квартиры на верхнем этаже заполнил всю улицу.

Взрывной волной выбило окна, большие осколки стекла долетели аж до арки дома, расположенного напротив.

Поступило анонимное сообщение о том, что в городе Черновцы по ул. Почтовой, на 4 этаже произошел взрыв бытового газа, пострадал один человек. Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента", - говорится в сообщении.

Также в ПАО "Черновцыгаз" подчеркнули, что утверждать о том, что в квартире взорвался именно газ - еще рано. Соответствующие выводы должны сделать специалисты.

Приборы газовые там невредимы, то есть говорить о взрыве газа, не имея заключения комиссии, никто не берется. В квартире произошел взрыв. Аварийщики сообщают, что вся проводка поплавлена. Что там произошло пока никто установить не может", - отмечают специалисты.

По предварительной информации, пострадал хозяин квартиры 1938 года рождения. Сейчас он в реанимации с ожогами.

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