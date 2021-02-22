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22 февраля 2021, 18:21 37

В Киеве демонтировали незаконную газовую заправку

22 февраля 2021, 18:21 37
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Первый этап демонтажа этой заправки было начато еще 17 февраля
Первый этап демонтажа этой заправки было начато еще 17 февраля
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В Киеве демонтировали незаконную газовую заправку, расположенную рядом с жилым домом на проспекте Героев Сталинграда, 64/59.

Как сообщает пресс-служба депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына, по чьему заявлению была демонтирована заправка, объект был установлен без разрешительных документов и находился вплотную к жилым домам, что запрещено действующими строительными нормами, пишет RegioNews.

"Для меня принципиальным является то, чтобы люди жили в безопасной среде, где нет нелегальных заправок под окнами домов. Жители района постоянно жалуются на запах газа из этой заправки, который слышно в их квартирах, это – недопустимо", - прокомментировал ситуацию Владислав Трубицын.

Депутат добавил, что "попытки творить беззаконие с особой дерзостью и исключительным цинизмом, будут получать жесткую реакцию в ответ".

"Если человек ставит себя превыше закона и интересов граждан – она за это ответит", - подчеркнул он.

По его словам, первый этап демонтажа этой заправки было начато еще 17 февраля. Тогда был демонтирован киоск, а пока готовился процесс откачки газа из резервуаров, владелец заправки разрушил ограждение и попытался возобновить работу.

По факту незаконных действий лиц, осуществлявших незаконную деятельность этой газовой заправки, полиция открыла уголовное производство.

Напомним, на прошлой неделе в столице упал строительный кран.

Украина криминал Киев полиция заправка

 
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