Въезд грузовиков в Киев будет ограничен из-за масштабных пробок
С 18 мая в Киеве въезд крупногабаритного и тяжеловесного транспорта будет существенно ограничен.
Об этом во время брифинга сообщил мэр города Виталий Кличко, передает RegioNews.
По его словам, причиной такого решения стала сложная транспортная ситуация после отмены карантина, когда на дорогах города увеличилось количество частного автотранспорта.
Ограничения будут действовать утром с 7 до 10:00, и вечером с 17 до 20 часов.
Мы усиливаем контроль за въездом в столицу грузового транспорта. С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в город будет ограничен", - сказал Кличко.
Он отметил, что такие меры нужны, чтобы стабилизировать трафик в городе во время пиковой нагрузки на дороги столицы.
Ограничение будет действовать до полного восстановления работы общественного транспорта.
Кличко добавил, что такие меры вводились и ранее, однако контроль за ними был недостаточен. Поэтому власти города обратилась в полицию, чтобы усилить эту работу.
Напомним, с 11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантинных мероприятий, в частности будет разрешено посещать парки, парикмахерские и летние площадки ресторанов.
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить восстановить работу метро в столице с 25 мая.
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