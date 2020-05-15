В Киеве предприниматели требуют возобновить работу ярмарок

Их работу запретили с введением карантина в столице

Фото: PavlovskyNews

Их работу запретили с введением карантина в столице

В Киеве под зданием КГГА протестовали предприниматели с требованием отменить запрет на работу продуктовых ярмарок.

Об этом сообщает Telegram канал "Киев сегодня", передает RegioNews.

Предприниматели возмущаются ситуацией, что работу рынков разрешили, а они уже два месяца не имеют возможности работать.

По словам одного из участников акции Сергея Доротича, власти Киева, которые должны обеспечить организаторам территорию и ее уборку, не хотят сотрудничать с организаторами ярмарок.

Он отмечает, что по закону нет никакой запрета на их проведение.

Известно, что акция протеста продолжится под стенами Офиса президента.

Напомним, 13 мая в нескольких крупных городах Украины начались масштабные митинги с требованием запустить транспорт.

14 мая Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки.