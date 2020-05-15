В Киеве предприниматели требуют возобновить работу ярмарок
Их работу запретили с введением карантина в столице
Их работу запретили с введением карантина в столице
В Киеве под зданием КГГА протестовали предприниматели с требованием отменить запрет на работу продуктовых ярмарок.
Об этом сообщает Telegram канал "Киев сегодня", передает RegioNews.
Предприниматели возмущаются ситуацией, что работу рынков разрешили, а они уже два месяца не имеют возможности работать.
По словам одного из участников акции Сергея Доротича, власти Киева, которые должны обеспечить организаторам территорию и ее уборку, не хотят сотрудничать с организаторами ярмарок.
Он отмечает, что по закону нет никакой запрета на их проведение.
Известно, что акция протеста продолжится под стенами Офиса президента.
Напомним, 13 мая в нескольких крупных городах Украины начались масштабные митинги с требованием запустить транспорт.
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