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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
14 мая 2020, 16:00 7

В Киеве почти 3 тысячи домов остались без горячей воды

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14 мая 2020, 16:00 7
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Причиной стали гидравлические испытания теплосетей
Фото: flickr
Причиной стали гидравлические испытания теплосетей

В 2,6 тысячи домов столичных массивов Троещина, Лесной и Оболонь отключили горячую воду

Об этом изданию РБК-Украина сообщила пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

В КГГА отключение объясняют проведением гидравлических испытаний тепловых сетей.

На сегодня осуществляются гидравлические испытания на станции теплоснабжения №2, ТЭЦ-6 (жилые массивы Троещина, Лесной, Оболонь), на районных котельных: "Воскресенка", "Пар", "Отрадный", "Минская", "Виноградарь", а также на ряде квартальных котельных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом было отключено от горячего водоснабжения около 20% всего количества жилых домов города.

Как сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, отключение временное и осуществляется в рамках мероприятий по подготовке к отопительному периоду.

Испытания необходимы для того, чтобы проверить тепловые сети на прочность и избежать повышенной аварийности во время старта отопительного сезона. Только таким образом можно подготовить сети централизованной системы теплоснабжения, которая работает в столице, к зиме", - сказал он.

Напомним, в Минэкоэнерго подтвердили, что не будут изменять тарифы для населения на электроэнергию.


Киев вода коммунальные услуги КГГА
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