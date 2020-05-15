В'їзд вантажівок до Києва буде обмежений через масштабні затори

Після послаблення карантину у столиці виникла загроза транспортного колапсу

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Після послаблення карантину у столиці виникла загроза транспортного колапсу

З 18 травня у Києві в’їзд великогабаритного та великовагового транспорту буде суттєво обмежений.

Про це під час брифінгу повідомив мер міста Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, причиною такого рішення стала складна транспортна ситуація після скасування карантинних обмежень, коли на дорогах міста зросла кількість приватного автотранспорту.

Обмеження будуть діяти зранку з 7 до 10 години, і ввечері з 17 до 20 години.

Ми посилюємо контроль за в'їздом в столицю вантажного транспорту. З понеділка, 18 травня, в’їзд великогабаритного та великовантажного транспорту в місто буде обмежений", - сказав Кличко.



Він зазначив, що такі заходи потрібні, щоб стабілізувати трафік в місті під час пікового навантаження на дороги столиці.

Обмеження буде діяти до повного відновлення роботи громадського транспорту.

Кличко додав, що такі заходи запроваджувалися і раніше, однак контроль за ними був недостатній. Тому влада міста звернулася до поліції, щоб посилити цю роботу.

Нагадаємо, з 11 травня в Україні розпочався перший етап ослаблення карантинних заходів, зокрема буде дозволено відвідувати парки, перукарські та літні майданчики ресторанів.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням дозволити відновити роботу метро в столиці з 25 травня.