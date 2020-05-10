11 мая ботанический сад имени Гришко возобновляет работу
Национальный ботанический сад имени Гришко с 11 мая 2020 года будет открыт для посетителей.
Об этом в Facebook сообщает администрация ботанического сада, передает RegioNews.
По информации администрации, ботсад открывается по решению внеочередного заседания Кабинета Министров от 4 мая, которым разрешено с 11 мая посещать парки, скверы и зоны отдыха.
Сообщается, что посетители должны придерживаться установленных гигиенических правил, в частности находиться на территории ботанического сада разрешено в группах не более трех человек, а также запрещено проводить любые групповые мероприятия и события, в т.ч. экскурсии.
Детям и взрослым посетителям не разрешается находиться в пределах детской площадки.
Кроме того, согласно общим правилам посещения, в ботаническом саду запрещено срывать или повреждать растения, ходить по газонам и цветниках, засорять территорию, устраивать пикники и разжигать костер.
Также нельзя ездить на велосипедах или самокатах, и выгуливать собак и других животных.
Напомним, в киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы и сирень.
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