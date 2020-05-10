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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
10 мая 2020, 19:04 6

11 мая ботанический сад имени Гришко возобновляет работу

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10 мая 2020, 19:04 6
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Посетителей просят соблюдать все санитарные нормы и правила
Фото: flickr
Посетителей просят соблюдать все санитарные нормы и правила

Национальный ботанический сад имени Гришко с 11 мая 2020 года будет открыт для посетителей.

Об этом в Facebook сообщает администрация ботанического сада, передает RegioNews.

По информации администрации, ботсад открывается по решению внеочередного заседания Кабинета Министров от 4 мая, которым разрешено с 11 мая посещать парки, скверы и зоны отдыха.

Сообщается, что посетители должны придерживаться установленных гигиенических правил, в частности находиться на территории ботанического сада разрешено в группах не более трех человек, а также запрещено проводить любые групповые мероприятия и события, в т.ч. экскурсии.

Детям и взрослым посетителям не разрешается находиться в пределах детской площадки.

Кроме того, согласно общим правилам посещения, в ботаническом саду запрещено срывать или повреждать растения, ходить по газонам и цветниках, засорять территорию, устраивать пикники и разжигать костер.

Также нельзя ездить на велосипедах или самокатах, и выгуливать собак и других животных.

Напомним, в киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы и сирень.

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко опубликовал основные требования и рекомендации для бизнеса на период смягчения карантина, который начнется 11 мая.


Киев карантин Ботсад коронавирус
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