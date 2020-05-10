В МИД уверяют, что для выезда за границу не нужно никаких разрешений
В Украине законодательно не запрещен выезд граждан Украины за границу, однако воздушное сообщение в Украине официально закрыли.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает RegioNews.
Такое заявление в ведомстве сделали в ответ на сообщение ряда иностранных дипломатических миссий, в том числе посольства Великобритании о том, что Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД.
В министерстве уверяют, что при принятии решения об авиарейсах МИД выполняет лишь функцию коммуникатора, а запрет касается только аэропортов и некоторых пунктов пропуска.
В условиях противодействия эпидемии коронавируса в Украине, правительство приняло решение о закрытии отдельных пунктов пропуска через государственную границу, в частности, для воздушного сообщения. В этом контексте МИД информировал иностранные дипломатические представительства в Украине относительно тех пунктов пропуска через государственную границу, которые временно не работают", - сообщили в МИД.
Чиновники уверяют, что никакой другой информации об ограничении выезда за границу или необходимости получения специального разрешения на выезд украинцев, в том числе с видом на жительство в других странах, министерство не предоставляло.
Во внешнеполитическом ведомстве говорят, что МИД выполняет коммуникационную функцию между центральными органами исполнительной власти и иностранными дипломатическими представительствами в Украине.
Напомним, по состоянию на 10 мая в Украине зафиксировано 15232 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Авиаперевозчики Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa в течение мая - максимум в начале июня планируют возобновить регулярные рейсы из Украины в Европу.
29 апреля Государственная авиационная служба запретила компании МАУ вылет самолета с украинскими работниками в Великобританию.
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