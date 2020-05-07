14:10  07 мая
Академия наук не получала денег на тесты на коронавирус
16:11  07 мая
В Одессу на самолете привезли раненных на Донбассе бойцов
15:01  07 мая
В Украине возобновили работу более 500 рынков
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
07 мая 2020, 18:17 11

В ботсаду им.Гришка зацвели каштаны, сирень и пионы - видео

Читайте також
українською мовою
07 мая 2020, 18:17 11
Читайте також українською мовою
Однако до сих пор действует запрет на посещение скверов, парков и лесопарковых зон
Фото: Aleksander Goncharov
Однако до сих пор действует запрет на посещение скверов, парков и лесопарковых зон

В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы и сирень. К сожалению, в связи с карантинными мероприятиями в столице, киевляне не смогут там побывать и непосредственно насладиться красотой природы в центре города.

Однако, как передает RegioNews, видео этой красоты опубликовал youtube-канал "Big Kyiv".

Обычно каждой весной в период цветения сирени в ботсаду было людно, а на входе выстраивались длинные очереди. Теперь ботанический сад практически безлюдный, аллеи пусты.

Кроме сирени, массово цветет древовидный пион, каштаны, а в горном саду до сих пор цветет форзиция.

Справка: ботанический сад им.Гришка занимает одно из ведущих мест среди крупнейших ботанических садов Европы. Его площадь составляет 130 га. Уникальный коллекционный фонд ботсада насчитывает около 11 180 видов растений, относящихся к 220 семействам и 1347 родов. С самой высокой точки сада открывается захватывающая панорама Днепра, левого берега Киева и Выдубецкого монастыря.


Киев видео регионы Ботсад
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В столичном Институте рака обнаружили COVID-19
07 мая 2020, 16:05
В Киеве уже начали работать 10 рынков
07 мая 2020, 15:18
В Киеве от коронавируса умерли 29 человек, всего зарегистрировано 1675 больных
07 мая 2020, 13:42
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
06 мая 2020, 21:49
В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
30 апреля 2020, 11:58
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
02 мая 2020, 16:47
"Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
06 мая 2020, 16:48
Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе
03 мая 2020, 12:08
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Владимир Дубровский
Кирилл Молчанов
Все блоги »
Битва за Киев: как одессит Гончаренко может испортить игру Кличко
07 мая 2020, 14:00
Кто будет в Харькове делать вакцину от коронавируса, и почему миллиона Зеленского не хватит
06 мая 2020, 12:00
Все публикации »
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Все видео »
Виталий Кличко
Городской голова Киева
Геннадий Кернес
Городской голова Харькова
Анатолий Бондаренко
Городской голова Черкасс
Все досье »