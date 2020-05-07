В ботсаду им.Гришка зацвели каштаны, сирень и пионы - видео
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы и сирень. К сожалению, в связи с карантинными мероприятиями в столице, киевляне не смогут там побывать и непосредственно насладиться красотой природы в центре города.
Однако, как передает RegioNews, видео этой красоты опубликовал youtube-канал "Big Kyiv".
Обычно каждой весной в период цветения сирени в ботсаду было людно, а на входе выстраивались длинные очереди. Теперь ботанический сад практически безлюдный, аллеи пусты.
Кроме сирени, массово цветет древовидный пион, каштаны, а в горном саду до сих пор цветет форзиция.
Справка: ботанический сад им.Гришка занимает одно из ведущих мест среди крупнейших ботанических садов Европы. Его площадь составляет 130 га. Уникальный коллекционный фонд ботсада насчитывает около 11 180 видов растений, относящихся к 220 семействам и 1347 родов. С самой высокой точки сада открывается захватывающая панорама Днепра, левого берега Киева и Выдубецкого монастыря.
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