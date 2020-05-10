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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
10 мая 2020, 17:40 2

В Харьковской области COVID-19 заболели 9 медицинских работников

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10 мая 2020, 17:40 2
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Всего в области коронавирусом заболели 124 медицинских работника
Фото: flickr
Всего в области коронавирусом заболели 124 медицинских работника

10 мая в Харьковской области зарегистрировали 44 новых случая коронавируса COVID-19, 2 человека умерли.

Об этом в Telegram сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает RegioNews.

По его словам, новые случаи обнаружили у жителей Харькова, а также Первомайского, Харьковского, Чугуевского, Шевченковского, Зачепиловского и Купянского районов.

Из подтвержденных за последние сутки случаев, 26 - у харьковчан. Всего в городе Харькове около 60% всех заболевших по области. С диагнозом COVID-19 госпитализированы 203 человека (из них 8 - на кислородной поддержке, 286 - на самоизоляции", - сообщил председатель ОГА.



Он отметил, что с подозрением на коронавирус госпитализировали 101 человека, 30 человек находятся на самоизоляции. В течение суток умерли 2 женщины в возрасте 48 и 56 лет, обе имели серьезные сопутствующие заболевания.

За весь период регистрации в области подтверждено 572 случая заболевания, 67 человек выздоровели, 16 человек умерли.

Напомним, в Херсонской области уже закрывали на усиленный карантин ряд населенных пунктов.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10 мая в Украине зафиксировано 15232 случая коронавирусной болезни COVID-19.


Харьковская область коронавирус ОГА карантин медики Алексей Кучер
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