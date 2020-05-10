В Харьковской области COVID-19 заболели 9 медицинских работников
10 мая в Харьковской области зарегистрировали 44 новых случая коронавируса COVID-19, 2 человека умерли.
Об этом в Telegram сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает RegioNews.
По его словам, новые случаи обнаружили у жителей Харькова, а также Первомайского, Харьковского, Чугуевского, Шевченковского, Зачепиловского и Купянского районов.
Из подтвержденных за последние сутки случаев, 26 - у харьковчан. Всего в городе Харькове около 60% всех заболевших по области. С диагнозом COVID-19 госпитализированы 203 человека (из них 8 - на кислородной поддержке, 286 - на самоизоляции", - сообщил председатель ОГА.
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Он отметил, что с подозрением на коронавирус госпитализировали 101 человека, 30 человек находятся на самоизоляции. В течение суток умерли 2 женщины в возрасте 48 и 56 лет, обе имели серьезные сопутствующие заболевания.
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За весь период регистрации в области подтверждено 572 случая заболевания, 67 человек выздоровели, 16 человек умерли.
Напомним, в Херсонской области уже закрывали на усиленный карантин ряд населенных пунктов.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10 мая в Украине зафиксировано 15232 случая коронавирусной болезни COVID-19.
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