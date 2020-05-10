11 травня ботанічний сад імені Гришка відновлює роботу
Національний ботанічний сад імені М.М.Гришка з 11 травня 2020 року буде відкритий для відвідувачів.
Про це в Facebook повідомляє адміністрація ботанічного саду, передає RegioNews.
За інформацією адміністрації, ботсад відкривається згідно із рішенням позачергового засідання Кабінету Міністрів від 4 травня, яким дозволено з 11 травня відвідувати парки, сквери і зони відпочинку.
Повідомляється, що відвідувачі мають дотримуватись встановлених гігієнічних правил, зокрема перебувати на території ботанічного саду дозволено в групах не більше трьох осіб, а також заборонено проводити будь-які групові заходи та події, в т. ч. екскурсії.
Дітям та дорослим відвідувачам не дозволяється перебувати в межах дитячого майданчику.
Крім того, згідно із загальними правилами відвідування, у ботанічному саду заборонено зривати або пошкоджувати рослини, ходити по газонах та квітниках, засмічувати територію, влаштовувати пікніки і розпалювати багаття.
Також не можна їздити на велосипедах чи самокатах, і вигулювати собак та інших тварин.
Нагадаємо, у київському ботанічному саду ім. Гришка розквітли каштани, півонії, бузок.
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