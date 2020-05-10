11 травня ботанічний сад імені Гришка відновлює роботу

Відвідувачів просять дотримуватись усіх санітарних норм і правил

Фото: flickr

Відвідувачів просять дотримуватись усіх санітарних норм і правил

Національний ботанічний сад імені М.М.Гришка з 11 травня 2020 року буде відкритий для відвідувачів.

Про це в Facebook повідомляє адміністрація ботанічного саду, передає RegioNews.

За інформацією адміністрації, ботсад відкривається згідно із рішенням позачергового засідання Кабінету Міністрів від 4 травня, яким дозволено з 11 травня відвідувати парки, сквери і зони відпочинку.

Повідомляється, що відвідувачі мають дотримуватись встановлених гігієнічних правил, зокрема перебувати на території ботанічного саду дозволено в групах не більше трьох осіб, а також заборонено проводити будь-які групові заходи та події, в т. ч. екскурсії.

Дітям та дорослим відвідувачам не дозволяється перебувати в межах дитячого майданчику.

Крім того, згідно із загальними правилами відвідування, у ботанічному саду заборонено зривати або пошкоджувати рослини, ходити по газонах та квітниках, засмічувати територію, влаштовувати пікніки і розпалювати багаття.

Також не можна їздити на велосипедах чи самокатах, і вигулювати собак та інших тварин.

Нагадаємо, у київському ботанічному саду ім. Гришка розквітли каштани, півонії, бузок.

Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко опублікував основні вимоги та рекомендації для бізнесу на період пом'якшення карантину, який розпочнеться 11 травня.