Министр соцполитики анонсировала увеличение субсидий на время карантина

Министерство социальной политики собирается увеличить размеры субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг во время карантина, сообщила глава ведомства Марина Лазебная

Министерство социальной политики собирается увеличить размеры субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг во время карантина, сообщила глава ведомства Марина Лазебная

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

"Правительство гарантирует бесперебойную работу программы жилищных субсидий. Более того, мы сейчас усиливаем это направление работы в условиях карантина. На ближайшем заседании правительства мы будем предлагать к принятию решение, которым хотим установить дополнительную компенсацию расходов для трех миллионов домохозяйств, которые сегодня получают субсидию на оплату отдельных коммунальных услуг в период карантина", - сказала Лазебная.

Она предлагает сделать это путем увеличения на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом для приготовления пищи, подогревом воды, пользование холодной и горячей водой.

"Для чего мы это делаем? Мы знаем, что сегодня люди остаются дома. Мы просим их быть изолированными. И мы знаем о том, что эти люди будут использовать больше ресурсов. Каждая семья, которая получает субсидию, получит дополнительную компенсацию за эти выплаты", - уточнила Лазебная.

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Напомним, ранее Зеленский заявлял что украинцам, госпитализированным с подозрением на коронавирус, также будут оплачивать больничные, а малоимущим пенсионерам в связи с коронавирусом доплатят по тысяче гривен.

Медикам, которые работают с больными коронавирусом, будут доплачивать по две зарплаты.