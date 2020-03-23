14:24  23 марта
В Минздраве объяснили, в каких случаях "скорая" таки будет делать тесты на коронавирус
14:39  23 марта
Covid-19 в Раде: теперь проверяется нардеп из "Слуги народа"
12:43  23 марта
В Киеве за сутки зафиксировали еще 14 случаев коронавируса - Кличко
UA | RU
UA | RU
23 марта 2020, 12:47 7

Министр соцполитики анонсировала увеличение субсидий на время карантина

Читайте також
українською мовою
23 марта 2020, 12:47 7
Читайте також українською мовою
Министерство социальной политики собирается увеличить размеры субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг во время карантина, сообщила глава ведомства Марина Лазебная
Министерство социальной политики собирается увеличить размеры субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг во время карантина, сообщила глава ведомства Марина Лазебная

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

"Правительство гарантирует бесперебойную работу программы жилищных субсидий. Более того, мы сейчас усиливаем это направление работы в условиях карантина. На ближайшем заседании правительства мы будем предлагать к принятию решение, которым хотим установить дополнительную компенсацию расходов для трех миллионов домохозяйств, которые сегодня получают субсидию на оплату отдельных коммунальных услуг в период карантина", - сказала Лазебная.

Она предлагает сделать это путем увеличения на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом для приготовления пищи, подогревом воды, пользование холодной и горячей водой.

"Для чего мы это делаем? Мы знаем, что сегодня люди остаются дома. Мы просим их быть изолированными. И мы знаем о том, что эти люди будут использовать больше ресурсов. Каждая семья, которая получает субсидию, получит дополнительную компенсацию за эти выплаты", - уточнила Лазебная.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, ранее Зеленский заявлял что украинцам, госпитализированным с подозрением на коронавирус, также будут оплачивать больничные, а малоимущим пенсионерам в связи с коронавирусом доплатят по тысяче гривен.

Медикам, которые работают с больными коронавирусом, будут доплачивать по две зарплаты.


коронавирус субсидія
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
23 марта 2020, 15:50
МВФ пообещал Зеленскому поддержать Украину в связи с коронавирусом
23 марта 2020, 08:32
В Украину из Китая прибыл самолет с экспресс-тестами на коронавирус
23 марта 2020, 08:17
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
23 марта 2020, 15:50
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Последние Популярные
Андрей Смолий
Геннадий Москаль
Ульяна Супрун
Все блоги »
"Удобная" эпидемия: как проводят госзакупки в Житомире
23 марта 2020, 12:00
Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
22 марта 2020, 12:00
Все публикации »
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »