Украинцам с подозрением на коронавирус обещают платить больничные

Украинские работники, зараженные ОРВИ или госпитализированные с подозрением на коронавирус, будут получать соцвыплаты по временной нетрудоспособности

Фото: Shutterstock

Украинские работники, зараженные ОРВИ или госпитализированные с подозрением на коронавирус, будут получать соцвыплаты по временной нетрудоспособности

Об этом информирует Фонд социального страхования, пишет RegioNews.

Сообщается, что люди, которые временно потеряли трудоспособность из-за болезни, смогут получить заработок, потерянный во время лечения. Объем социальных выплат зависит от продолжительности страхового стажа и средней зарплаты работника.

Так, финансовая помощь выплачивается с шестого дня временной потери трудоспособности и до выздоровления. При этом, если у работника заболел ребенок возрастом до 14 лет, Фонд соцстрахования произведет компенсацию заработка родителей, потерянного во время лечения.