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17 марта 2020, 09:34 10

Украинцам с подозрением на коронавирус обещают платить больничные

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17 марта 2020, 09:34 10
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Украинские работники, зараженные ОРВИ или госпитализированные с подозрением на коронавирус, будут получать соцвыплаты по временной нетрудоспособности
Фото: Shutterstock
Украинские работники, зараженные ОРВИ или госпитализированные с подозрением на коронавирус, будут получать соцвыплаты по временной нетрудоспособности

Об этом информирует Фонд социального страхования, пишет RegioNews.

Сообщается, что люди, которые временно потеряли трудоспособность из-за болезни, смогут получить заработок, потерянный во время лечения. Объем социальных выплат зависит от продолжительности страхового стажа и средней зарплаты работника.

Так, финансовая помощь выплачивается с шестого дня временной потери трудоспособности и до выздоровления. При этом, если у работника заболел ребенок возрастом до 14 лет, Фонд соцстрахования произведет компенсацию заработка родителей, потерянного во время лечения.


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