08:25  17 марта
Карантин в Украине: Рада собралась на внеочередное заседание, под ее стенами - митинг
10:44  17 марта
Игоря Петрашко назначили министром экономики
09:02  17 марта
На Донбассе один украинский военный получил ранения
UA | RU
UA | RU
17 марта 2020, 11:16 8

Медикам, которые работают с больными коронавирусом, будут доплачивать по две зарплаты

Читайте також
українською мовою
17 марта 2020, 11:16 8
Читайте також українською мовою
Это предполагает принятый сегодня, 17 марта, закон о мерах борьбы с распространением коронавируса
Это предполагает принятый сегодня, 17 марта, закон о мерах борьбы с распространением коронавируса

Про доплаты медикам передает корреспондент Regionews.

Правительству поручено в недельный срок установить дополнительные доплаты к зарплате медицинским и другим работникам, непосредственно занятые на работах по ликвидации заболевания среди людей Covid-19 в размере до 200% заработной платы на период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни, до завершения выполнение этих мероприятий, а также доплат отдельным категориям работников, обеспечивающих основные сферы жизнедеятельности, говорится в законе.

Напомним, украинцам, госпитализированным с подозрением на коронавирус, также будут оплачивать больничные, а малоимущим пенсионерам в связи с коронавирусом доплатят по тысяче гривен.

Также Верховный Совет принял закон, которым регламентирует порядок противодействия коронавирусу.


медики
Минздрав призывают сохранить финансирование и практику для врачей-ученых
05 марта 2020, 17:48
Коронавирус в Украине: ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных
04 марта 2020, 12:51
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
17 марта 2020, 10:31
Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
14 марта 2020, 17:51
В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
12 марта 2020, 19:57
Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных
12 марта 2020, 21:07
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Все блоги »
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 12:00
Выборы в Харькове: какую фракцию в Раде выберет Светличная
16 марта 2020, 15:03
Все публикации »
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »