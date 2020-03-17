Медикам, которые работают с больными коронавирусом, будут доплачивать по две зарплаты
Про доплаты медикам передает корреспондент Regionews.
Правительству поручено в недельный срок установить дополнительные доплаты к зарплате медицинским и другим работникам, непосредственно занятые на работах по ликвидации заболевания среди людей Covid-19 в размере до 200% заработной платы на период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни, до завершения выполнение этих мероприятий, а также доплат отдельным категориям работников, обеспечивающих основные сферы жизнедеятельности, говорится в законе.
Напомним, украинцам, госпитализированным с подозрением на коронавирус, также будут оплачивать больничные, а малоимущим пенсионерам в связи с коронавирусом доплатят по тысяче гривен.
Также Верховный Совет принял закон, которым регламентирует порядок противодействия коронавирусу.
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