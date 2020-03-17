Медикам, которые работают с больными коронавирусом, будут доплачивать по две зарплаты

Это предполагает принятый сегодня, 17 марта, закон о мерах борьбы с распространением коронавируса

Это предполагает принятый сегодня, 17 марта, закон о мерах борьбы с распространением коронавируса

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