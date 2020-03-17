Малоимущим пенсионерам будут доплачивать по тысяче гривен

В святи с угрозой коронавируса наиболее социально незащищенным категориям лиц обещают доплачивать по тысяче гривен

В святи с угрозой коронавируса наиболее социально незащищенным категориям лиц обещают доплачивать по тысяче гривен

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, пишет RegioNews.

По его словам, это касается тех пенсионеров, которые получают меньше 5 тысяч грн пенсии

"Граждане, которые получают пенсию меньше 5 тыс. гривен должны получить доплату в размере одной тысячи гривен", - сказал Зеленский.

Также президент поручил правительству подготовить обращение в МВФ с просьбой о помощи в связи с угрозой коронавируса.

Напомним, украинцам, госпитализированным с подозрением на коронавирус, также будут оплачивать больничные.

Также Верховный Совет принял закон, которым регламентирует порядок противодействия коронавирусу.