Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 2590 военных РФ. Кроме того, защитники уничтожили один танк, 11 бронемашин, 44 артиллерийские системы, две РСЗО, а также 469 единиц автомобильной техники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 13.11.26 ориентировочно составили:

Напомним, СБУ совместно с другими составляющими Сил обороны в ночь на 11 ноября атаковала портовую, нефтяную и транспортную инфраструктуру России в порту Усть-Луга Ленинградской области. Также украинские силы поразили малый ракетный корабль "Буян-М".