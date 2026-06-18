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Оккупационная верхушка вывозит имущество и семьи из Крыма – "АТЕШ"
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18 июня 2026, 13:13

Оккупационная верхушка вывозит имущество и семьи из Крыма – "АТЕШ"

18 июня 2026, 13:13
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Фото: "Укринформ"
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Во временно оккупированном Крыму фиксируют рост выездов представителей оккупационной администрации и российских силовых структур за пределы полуострова

Об этом сообщило партизанское движение "АТЕШ", передает RegioNews.

По данным движения, на фоне успешных ударов Сил обороны Украины все больше и больше российских чиновников и сотрудников ФСБ пытаются вывезти из Крыма свои семьи и ценное имущество.

В АТЕШ отмечают, что среди представителей оккупационных структур часто упоминается дата 21 июня. Многие стремятся завершить переезд родственников именно к этому дню.

Также фиксируется повышенный спрос на услуги по перевозке личных вещей и организацию выезда с полуострова.

"Такие действия хорошо демонстрируют реальные настроения среди тех, кто долгие годы убеждал население в полной безопасности полуострова. Пока обычных людей призывают сохранять спокойствие, представители оккупационных структур предпочитают готовить пути ухода для себя и своих близких", –добавили в "АТЕШ".

Напомним, в ночь на 12 июня временно оккупированный Крым и несколько регионов России атаковали ударные беспилотники. Было известно о пожарах на объектах энергетической и промышленной инфраструктуры.

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