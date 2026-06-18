Массированная атака дронов на РФ: в Москве пожары и сбои в работе аэропортов

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После ночной атаки беспилотников Москву утром 18 июня накрыл густой дым. Очевидцы сообщают о масштабных пожарах на промышленных объектах и повреждениях жилой инфраструктуры

Об этом сообщает российский Telegram-канал "ASTRA", передает RegioNews.

По данным опубликованных в сети фото и видео, на территории нефтеперерабатывающего завода в районе Капотни зафиксированы многочисленные очаги возгорания. Над городом поднимаются большие столбы густого черного дыма, которые видны из разных районов российской столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что "нескольким беспилотникам удалось добиться Московского НПЗ". По его словам, "принимаются меры по ликвидации последствий". В то же время он сообщил о якобы сбитии более 52 дронов на подлете в город.

Глава Московской области Андрей Воробьев заявил о попадании в многоквартирный дом в Жуковском и эвакуации жителей. По его словам, пострадавших нет.

По информации мониторинговых каналов, Российскую Федерацию могли атаковать более 300 беспилотников.

Из-за воздушной угрозы в московских аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский вводили план "Ковер", предусматривающий ограничение на взлет и посадку. Подобные ограничения действовали также в ряде аэропортов других регионов РФ.

Напомним, на днях ударные беспилотники уже атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни, что примерно в 15 километрах от Кремля. На объекте возник пожар.