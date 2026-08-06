22 пострадавших за сутки: в Херсонской области оккупанты массированно избивали по гражданскому и транспорту

Фото: ГСЧС

В течение 6 августа 2026 года российская армия атаковала Херсонщину с помощью артиллерийского, минометного оружия и дронами разных типов

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По состоянию на 17.30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии 22 человека получили ранения.

В течение дня оккупанты дважды направляли FPV-дроны в автобусы с людьми: утром в Комишанах пострадали семь гражданских, которые ехали на полевые работы, днем – пять пассажиров маршрутного такси в Херсоне.

Также от атак вражеских беспилотников в областном центре и в селе Ингулец получили травмы еще 10 мирных жителей.

Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, помещения больничных заведений, здание банка, служебный, грузовой, маршрутный и легковой автотранспорт.

Напомним, что в четверг, 6 августа, ориентировочно в 08:40 россияне нанесли удар беспилотником по мусоровозу в Днепровском районе Херсона .