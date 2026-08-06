Более 120 фиктивных мобилизаций в "Обереге": на Буковине и Волыни разоблачили должностных лиц ТЦК

Фото: Офис Генерального прокурора

Сообщено о подозрении бывшему начальнику районного ТЦК и СП на Буковине, а также временному исполняющему обязанности начальника и начальнику районного ТЦК и СП на Волыни

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, должностные лица вносили ложные сведения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов Оберег, чтобы искусственно завысить показатели выполнения мобилизационных планов.

Правоохранители задокументировали не менее 120 фиктивных мобилизаций. На Буковине в реестр внесли данные о 73 несуществующих военнообязанных, а на Волыни в качестве якобы мобилизованных были учтены почти 50 мужчин и женщин, которые на тот момент уже проходили военную службу.

По версии следствия, бывший руководитель районного ТЦК и СП Черновицкой области создавал в Обереге учетные записи с вымышленными анкетными данными, оформлял их якобы призыв, выдавал приказы о мобилизации и направлении в воинские части, а впоследствии - о снятии с военного учета. Только в январе-феврале 2026 года в реестр внесли сведения о по меньшей мере 73 вымышленных "мобилизованных".

На Волыни, по данным следствия, временный исполняющий обязанности начальника ТЦК на протяжении 2025-2026 годов внес в реестр ложные сведения о мобилизации 25 военнослужащих, которые уже находились на службе, издавая для этого соответствующие приказы. По аналогичной схеме действовал и действующий начальник одного из районных ТЦК и СП, документально "мобилизовавший" еще 23 человека.

В результате таких действий формировалась недостоверная отчетность и создавалась видимость выполнения мобилизационных мероприятий.

Напомним, что во Львове судили полицейского. Он потребовал у мужчин деньги, обещая не задерживать военнообязанного и не доставлять его в ТЦК.