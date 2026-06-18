Окупаційна верхівка вивозить майно та сім’ї з Криму – "АТЕШ"

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У тимчасово окупованому Криму фіксують зростання кількості виїздів представників окупаційної адміністрації та російських силових структур за межі півострова

Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ", передає RegioNews.

За даними руху, на тлі успішних ударів Сил оборони України дедалі більше російських чиновників і співробітників ФСБ намагаються вивезти з Криму свої родини та цінне майно.

В "АТЕШ" зазначають, що серед представників окупаційних структур часто згадується дата 21 червня. Багато хто прагне завершити переїзд родичів саме до цього дня.

Також фіксується підвищений попит на послуги з перевезення особистих речей та організацію виїзду з півострова.

"Такі дії гарно демонструють реальні настрої серед тих, хто довгі роки переконував населення у повній безпеці півострова. Поки звичайних людей закликають зберігати спокій, представники окупаційних структур воліють готувати шляхи відходу для себе та своїх близьких", – додали в "АТЕШ".

Нагадаємо, в ніч на 12 червня тимчасово окупований Крим і кілька регіонів Росії атакували ударні безпілотники. Було відомо про пожежі на об’єктах енергетичної та промислової інфраструктури.