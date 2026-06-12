Атака БпЛА на Крым и РФ: пожары и перебои с электричеством после взрывов

Симферополь. Фото: Telegram/Exilenova+

В ночь на 12 июня временно оккупированный Крым и несколько регионов России атаковали ударные беспилотники. Известно о пожарах на объектах энергетической и промышленной инфраструктуры

Об этом информируют мониторинговые Telegram-каналы, паблик "Крымский ветер", сообщает RegioNews.

В частности, во временно оккупированном Симферополе после массированной атаки БпЛА возник пожар в районе местной ТЭЦ. В городе также фиксировались перебои с электроснабжением.

Мощные взрывы слышали в Симферопольском районе, в частности, в селах Донское и Марьино, а также в Нижнегорском и Красногвардейском районах полуострова. Сообщалось о работе противовоздушной обороны и взрывах в районе военного аэродрома "Саки".

Кроме того, под удар беспилотников попала промышленная зона города Тольятти Самарской области. После серии взрывов там возникли пожары на территории завода "Тольяттикаучук", над предприятием наблюдали густой черный дым.

Местные оккупационные власти Крыма и российские региональные администрации пока не комментировали последствия атак.

Напомним, что в ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России, в результате чего на территории предприятия возник масштабный пожар.