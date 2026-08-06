Призвал захватить Одессу и Николаев: на Херсонщине разоблачили поклонника "русского мира"

Фото: Херсонская областная прокуратура

Правоохранители разоблачили 35-летнего жителя поселка Зеленовка Херсонской области, который в пророссийских Telegram-сообществах оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и разжигал национальную рознь

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 161 и ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины - разжигание национальной розни и оправдывание вооруженной агрессии РФ.

По данным следствия, у подозреваемого был аккаунт в Telegram и был участником пророссийских сообществ, связанных с Херсоном, "СССР" и российскими политиками. Начиная с декабря 2024 года, он активно комментировал общественно-политическую ситуацию в Херсоне, распространяя антиукраинские взгляды.

Следствие установило, что в одном из сообщений мужчина возмущался тем, что Херсон до сих пор не "вернули" в состав РФ. Также он размышлял о "капитуляции" Украины и подавал захват всего юга страны - в частности Одессы и Николаева - как "стратегическую необходимость".

Кроме того, подозреваемый восторженно высказывался о "величии" России и ее руководстве, а также пренебрежительно писал об украинцах, украинской нации, ее героях и исторических фигурах. По данным прокуратуры, в своих сообщениях он сознательно разжигал вражду и ненависть.

Суд суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 665 600 гривен.

Досудебное расследование осуществляет Управление Службы безопасности Украины Херсонской области.

Напомним, что Ивано-Франковский городской суд заочно осудил 42-летнего уроженца Херсонской области за коллаборационную деятельность и пособничество государству-агрессору.