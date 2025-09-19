Бойцы ГУР высадились на Тендровской косе и уничтожили вражеский тягач "Витязь"
Украинские разведчики уничтожили российский многоцелевой тягач на Тендровской косе
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
Бойцы центра морских операций Viking во время ночной высадки на Тендровскую косу установили минные заграждения.
В результате в ловушку попал многоцелевой тягач ДТ-10 "Витязь", которым россияне перевозили личный состав, оружие и провизию на свои позиции – техника оккупантов уничтожена.
В ГУР подчеркнули, что работа по срыву логистики врага продолжается.
Напомним, ранее в Запорожской области украинские разведчики уничтожили российский ЗРК "Бук-М3" стоимостью 50 млн долларов. Вражескую спецтехнику уничтожили вблизи населенного пункта Александровка.
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
Дезертирство "под ключ": в Днепре задержали майора, который организовывал побег военных за границу
19 сентября 2025, 11:41Спецоперация ССО: в Курской области уничтожен логистический центр морской пехоты РФ
19 сентября 2025, 11:29Черниговщина под обстрелами: 59 атак за сутки, горели дом и предприятие
19 сентября 2025, 11:08ДТП на Окружной в Киеве: отбойник насквозь проткнул авто, погиб мужчина
19 сентября 2025, 11:06Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
19 сентября 2025, 10:53Собирали данные об обороне в Донецкой и Днепропетровской областях: СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ
19 сентября 2025, 10:41Смертельная авария во Львовской области: мотоцикл столкнулся с микроавтобусом
19 сентября 2025, 10:25"Похоронил" мать ради денег: в Киеве мошеннику сообщили о подозрении
19 сентября 2025, 10:22В Полтаве вертолет Ми-2 убрали с постамента всего через сутки
19 сентября 2025, 09:51
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной