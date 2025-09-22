Фото: скриншот

У Криму бійці спецпідрозділу ГУР "Примари" під час нальоту знищили два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" та гелікоптер Мі-8

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає RegioNews.

Це перший в історії випадок ураження літаків цього типу. Бе-12 обладнані системами для виявлення й знищення підводних човнів і мають дороговартісне спецобладнання.

Окрім двох "Чайок", українські розвідники також спалили багатоцільовий гелікоптер окупантів Мі-8.

Нагадаємо, раніше бійці ГУР висадилися на Тендрівській косі та знищили ворожий тягач "Вітязь", яким росіяни перевозили особовий склад, зброю та провізію на свої позиції.