Вперше в історії: дрони ГУР спалили два російські літаки-амфібії "Чайка" у Криму
У Криму бійці спецпідрозділу ГУР "Примари" під час нальоту знищили два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" та гелікоптер Мі-8
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає RegioNews.
Це перший в історії випадок ураження літаків цього типу. Бе-12 обладнані системами для виявлення й знищення підводних човнів і мають дороговартісне спецобладнання.
Окрім двох "Чайок", українські розвідники також спалили багатоцільовий гелікоптер окупантів Мі-8.
Нагадаємо, раніше бійці ГУР висадилися на Тендрівській косі та знищили ворожий тягач "Вітязь", яким росіяни перевозили особовий склад, зброю та провізію на свої позиції.
19 вересня 2025
