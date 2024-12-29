Партизаны в Крыму разведали важный объект для обеспечения технической готовности кораблей РФ
Партизаны провели разведку предприятия по ремонту кораблей РФ в Крыму. Речь идет о 91-м судоремонтном заводе Черноморского флота.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
По данным партизан, завод занимается восстановлением технической готовности кораблей и судов.
"И поскольку новые единицы не производятся, судоремонт является важной составляющей боеспособности флота в нынешней обстановке", - отмечают в "АТЕШ".
Рядом с ним, в Стрелковой бухте, базируется 68-я отдельная бригада кораблей охраны водного района (в/ч 26977). Агенты собрали данные о режиме работы, транспорте, технике и сотрудниках.
Напомним, ранее партизаны обнаружили в Крыму склад горючего, используемого оккупантами в военных целях.
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