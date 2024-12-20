Партизаны в Крыму слили координаты склада топлива российских оккупантов

фото: АТЕШ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "АТЕШ".

Во время разведки в районе Каменоломни, что в Сакском районе, агенты движения, среди которых есть как местные жители, так и российские военнослужащие, обнаружили большой склад горючего, используемый для обеспечения военной техники РФ.

Координаты объекта (45.244016337, 33.400615787) партизаны сразу передали ВСУ.

Сообщается, что на складе хранятся не только цистерны с горючим, но и военная техника.

Отмечается, что для уменьшения последствий возможного удара оккупанты прибегают к примитивным мерам: натягивают маскировочные сетки и накладывают ящики с песком поверх цистерн, пытаясь предотвратить масштабные пожары.

Эта тактика, по словам партизан, не нова, ее оккупанты используют на многих военных объектах полуострова.

Ранее стало известно, что на административной границе Херсонской области и временно подконтрольного российским оккупантам Крыма захватчики обустроили фортификационные сооружения.