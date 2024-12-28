Обстрелы Херсонщины: оккупанты ранили 5 гражданских

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За прошедшие сутки, 27 декабря, российские войска атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пятеро гражданских получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Херсон, Антоновка, Приднепровское, Инженерное, Садовое, Молодежное, Камышаны, Приозерное, Белозерка, Станислав, Широкая Балка, Томина Балка, Берислав, Саблуковка, Новорайск, Змиевка, Качкаровка, Монастырское, Благовещенское, Бургунка, Велетенское, Веселое, Днепровское, Кизомис, Казацкое, Львово, Николаевка, Милово, Михайловка, Новоалександровка, Ольговка, Понятовка, Токаревка, Тягинка и Красный Маяк.

"Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения", — говорится в сообщении.

Захватчики атаковали жилые кварталы. Кафиры повредили многоэтажку и восемь частных домов. Также россияне изуродовали хозяйственное сооружение, гараж и автомобили.

Напомним, 27 декабря оккупационные войска РФ ударили из артиллерии по поселкам Белозерка и Камышаны Херсонского района. В результате атаки пострадали мужчина и женщина.