Партизани у Криму розвідали важливий об'єкт для забезпечення технічної готовності кораблів РФ

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Партизани провели розвідку підприємства з ремонту кораблів РФ у Криму. Йдеться про 91-й судноремонтний завод Чорноморського флоту

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

За даними партизанів, завод займається відновленням технічної готовності кораблів і суден.

"І оскільки нових одиниць не виробляють, судноремонт є важливою складовою боєздатності флоту в сучасній обстановці", - зазначають в "АТЕШ".

Поруч із ним, у Стрілецькій бухті, базується 68-та окрема бригада кораблів охорони водного району (в/ч 26977). Агенти зібрали дані про режим роботи, транспорт, техніку і співробітників.

Нагадаємо, раніше партизани виявили у Криму склад пального, який використовується окупантами у воєнних цілях.