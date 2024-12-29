Партизани у Криму розвідали важливий об'єкт для забезпечення технічної готовності кораблів РФ
Партизани провели розвідку підприємства з ремонту кораблів РФ у Криму. Йдеться про 91-й судноремонтний завод Чорноморського флоту
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
За даними партизанів, завод займається відновленням технічної готовності кораблів і суден.
"І оскільки нових одиниць не виробляють, судноремонт є важливою складовою боєздатності флоту в сучасній обстановці", - зазначають в "АТЕШ".
Поруч із ним, у Стрілецькій бухті, базується 68-та окрема бригада кораблів охорони водного району (в/ч 26977). Агенти зібрали дані про режим роботи, транспорт, техніку і співробітників.
Нагадаємо, раніше партизани виявили у Криму склад пального, який використовується окупантами у воєнних цілях.
Прикордонники завдали нищівних ударів по позиціях росіян біля ВовчанськаВсі новини »
28 грудня 2024, 16:55Обстріли Херсонщини: окупанти поранили 5 цивільних
28 грудня 2024, 10:00Під Куп’янськом бригада "Помста" уразила танки, укриття та піхоту окупантів
28 грудня 2024, 09:35
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
У Держприкордонслужбі розповіли, на яких ділянках кордону ловлять найбільше ухилянтів
29 грудня 2024, 15:08У Покровську під російський обстріл потрапили пожежники
29 грудня 2024, 14:37Нова підозра командиру 211 бригади: у ДБР оприлюднили офіційне повідомлення
29 грудня 2024, 14:05В Харкові сталася аварія з автобусом, шестеро постраждалих
29 грудня 2024, 13:47На кордоні затримали жінку, яку два роки розшукували через хабарництво
29 грудня 2024, 12:09Командиру 211 бригади, у якій знущалися з військових, готують нову підозру, — ЗМІ
29 грудня 2024, 11:34У Дворічній на Харківщині росіяни скинули з дрона вибухівку, загинув чоловік
29 грудня 2024, 11:05Працівник ТЦК кулаком розбив лобове скло авто на Київщині: у поліції пояснили, що трапилося
29 грудня 2024, 10:37На Черкащині у пожежі загинули троє дітей з багатодітної родини: поліція почала розслідування
29 грудня 2024, 10:04
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
Всі блоги »