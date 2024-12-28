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28 декабря 2024, 09:35

Под Купянском бригада "Месть" поразила танки, укрытия и пехоту оккупантов

28 декабря 2024, 09:35
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фото: ГПСУ
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В Харьковской области бойцы бригады гвардии наступления "Месть" уничтожили бронетехнику и укрытие российских оккупантов. Враг понес потери на Купянском направлении

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

В течение недели операторы ударных дронов пограничной комендатуры разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" уничтожили российский танк Т-72, еще один панцерник — повредили.

"Также дроны Феникса поразили две единицы вражеского автотранспорта, броневик, две БМП, три генератора, состав боекомплекта, три пункта управления БпЛА и ряд вражеских укрытий и пехоты противника", - говорится в сообщении.

Напомним, военные разведчики показали, как охотятся на россиян Харьковщине и Юге.

Также сообщалось, что воины пограничной бригады наступления "Форпост" ударили по оккупантам под Волчанском.

РФ военная техника пограничники оккупанты Харьковская область потери россиян Купянское направление
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