Под Купянском бригада "Месть" поразила танки, укрытия и пехоту оккупантов

фото: ГПСУ

В Харьковской области бойцы бригады гвардии наступления "Месть" уничтожили бронетехнику и укрытие российских оккупантов. Враг понес потери на Купянском направлении

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

В течение недели операторы ударных дронов пограничной комендатуры разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" уничтожили российский танк Т-72, еще один панцерник — повредили.

"Также дроны Феникса поразили две единицы вражеского автотранспорта, броневик, две БМП, три генератора, состав боекомплекта, три пункта управления БпЛА и ряд вражеских укрытий и пехоты противника", - говорится в сообщении.

Напомним, военные разведчики показали, как охотятся на россиян Харьковщине и Юге.

Также сообщалось, что воины пограничной бригады наступления "Форпост" ударили по оккупантам под Волчанском.