Пограничники нанесли сокрушительные удары по позициям россиян возле Волчанска
В Харьковской области воины бригады "Гарт" дронами-камикадзе и сбросами с БпЛА нанесли поражения по местам сосредоточения вражеской пехоты на Волчанском направлении
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Под удар воздушных снайперов подразделения Falcon ("Сокол") попали огневые позиции, блиндажи оккупантов. Также во время атаки была уничтожена система связи противника", ― говорится в сообщении.
Напомним, воины пограничной бригады наступления "Форпост" ударили по войскам РФ под Волчанском.
Ранее военные разведчики показали, как охотятся на оккупантов на Харьковщине и Юге Украины.
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