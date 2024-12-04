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04 декабря 2024, 12:58

Зеленский уволил свою представительницу в Крыму

04 декабря 2024, 12:58
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фото: t.me/ppuark
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Президент Владимир Зеленский уволил Тамилу Ташеву с должности постоянного представителя президента в Крыму.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента, передает RegioNews.

"Уволить Ташеву Тамилу Равиловну с должности постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым согласно поданному ею заявлению", - говорится в указе от 4 декабря.

25 ноября ЦИК определил Тамилу Ташеву народным депутатом. Она стала следующей в очереди после Ивана Примаченко, подавшего заявление об отказе от мандата.

Тамила Ташева была назначена постоянным представителем президента Крыма в апреле 2022 года.

Напомним, 2 декабря народная депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум написала заявление о сложении депутатских полномочий, объяснив свое решение составить мандат наступлением "времени больших изменений". 3 декабря Верховная Рада проголосовала за лишение Шкрум депутатских полномочий. За это отдали свои голоса 307 депутатов.

Кабинет министров на заседании 3 декабря принял решение о назначении Алены Шкрум первым заместителем министра развития общин и территорий.

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