Экс-депутат Рады Алена Шкрум получила должность в Кабмине

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Кабинет министров на заседании 3 декабря принял решение о назначении экс-нардепка от "Батькивщины" Алены Шкрум первым заместителем министра развития общин и территорий

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает RegioNews.

Как известно, 2 декабря народная депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум написала заявление о сложении депутатских полномочий, объяснив свое решение составить мандат наступлением "времени больших изменений".

Сегодня, 3 декабря, Верховная Рада проголосовала за лишение Шкрум депутатских полномочий. За это отдали свои голоса 307 депутатов.

Напомним, Верховная Рада 3 декабря назначила Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра - министра национального единства Украины. Также Чернышев сейчас управляет компанией Нафтогаз.

Также известно, что новое Министерство национального единства, которое возглавил Алексей Чернышев, не будут создавать, оно появится путем реорганизации Минреинтеграции.