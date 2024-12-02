Народная депутатка Украины Алена Шкрум сложила мандат

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Об этом она сообщила своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Да, друзья, это правда, написала заявление о сложении мандата. 27 ноября было ровно 10 лет, как я приняла присягу Народного депутата в ВРУ - это много. Пришло время больших перемен. Жизнь - это движение. И надо двигаться туда, где будешь наиболее полезной именно в этот момент", - говорится в сообщении.

Сегодня нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Алену Шкрум могут назначить на должность заместителя министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

Напомним, в понедельник, 25 ноября, Центральная избирательная комиссия признала Тамилу Ташеву избранной народной депутатом Украины.

Она заменила в ВРУ соучредителя и гендиректора образовательной Prometheus Ивана Примаченко, отказавшегося от должности народного депутата и заявившего, что останется руководить платформой.