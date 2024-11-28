Воины ГУР уничтожили в Крыму российский радиолокационный комплекс за $5 млн
Главное управление разведки Минобороны Украины провело операцию на территории временно оккупированного Крыма, в результате чего был уничтожен российский радиолокационный комплекс Подлет за $5 млн
Об этом сообщает ГУР, передает RegioNews.
В разведке отметили, что операция была проведена возле населённого пункта Котовское на западе временно оккупированного Крыма.
Также отмечается, что россияне используют мобильную РЛС 48Я6-К1 Подлет для обнаружения воздушных целей на малых и очень малых высотах в сложной обстановке.
Напомним, ранее украинские партизаны разведали базу российских военных на мысе "Фиолент" в оккупированном Крыму. Там, в частности, расположены системы ПВО оккупантов.
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