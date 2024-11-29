Буданов прокомментировал новые слухи о его увольнении

фото: gur.gov.ua

Об этом он сказал в интервью BBC Украина, передает RegioNews.

"Очередной вброс, уже далеко не первый", – сказал он.

Он подчеркнул, что подобные вбросы предпринимаются для дестабилизации ситуации в Украине.

"К сожалению, эти нарративы в определенный момент распространили в украинском информационном пространстве, много тиражировала российская пропаганда. Но в этом нет ничего удивительного - вбрасывание слухов и дезинформации - это то, что делают и для дестабилизации страны, и для дестабилизации команды", - считает он. Буданов.

Руководитель ГУР заверил, что у него "нормальные рабочие отношения" с президентом Владимиром Зеленским и "почти каждый день" глава ГУР докладывает ему по ситуации.

Отметим, на этой неделе СМИ со ссылкой на источники снова написали, что президент намерен заменить руководителя ГУР.

Напомним, в октябре президент Владимир Зеленский сказал, что не намерен увольнять руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова.