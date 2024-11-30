Разведчики поразили в Крыму три редких вражеских РЛС
Украинские разведчики поразили сразу три радиолокационные станции окупантов. Операция была проведена в Крыму 29 ноября
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
"29 ноября 2024 года в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Крыму нанесены успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам России", – говорится в сообщении.
По данным разведчиков, поражены:
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РЛС "Каста-2Е2" – 1 шт;
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РЛС "Подлет" – 2 шт.
В ГУР отметили, что огневая работа по военным объектам российских окупантов продолжается.
Напомним, украинские разведчики с помощью FPV-дронов уничтожили радиолокационный комплекс россиян "Зоопарк" стоимостью миллиард гривен.
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