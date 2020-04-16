Врача "Охмадета” обвинили в краже почти миллиона гривен

Бывшего врача-трансфузіолога Национальной детской специализированной больницы "Охмадет" подозревают в присвоении лекарственных средств на сумму около 970 тыс. грн

Бывшего врача-трансфузіолога Национальной детской специализированной больницы "Охмадет" подозревают в присвоении лекарственных средств на сумму около 970 тыс. грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу прокуратуры Киева.

"Согласно материалам следствия, подозреваемый, воспользовавшись бесконтрольностью учета и списания компонентов крови, обратил в свою пользу 141 порций трансфузионной жидкости, которые не были использованы при лечении больных, которые нуждаются в срочном переливании крови”, - говорится в сообщении.

Полученным таким образом лекарственными средствами подозреваемый распорядился по собственному усмотрению.

По результатам следствия действия лица квалифицированы по ч. ч. 1, 3 ст. 191 УК Украины (присвоение лицом чужого имущества, которое было ей вверено). Бывшему врачу грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.