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15 апреля 2020, 18:13 1

Прокуратура АРК открыла производство из-за дела России против Джемилева

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15 апреля 2020, 18:13 1
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Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство из-за преследования российским Следкомом лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева
Фото: Picture Alliance
Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство из-за преследования российским Следкомом лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прокуратуру АРК.

Сообщается, что 13 апреля 2020 года Мустафе Джемилеву незаконно предъявили обвинение по трем эпизодам связанным с событиями, которые происходили до оккупации полуострова: "незаконном пересечение государственной границы России (ч.3 ст.322 УК РФ); небрежное хранение огнестрельного оружия (ч. 1 ст.224 УК РФ); незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ)".

В ведомстве утверждают, что такие действия нарушают требования статей 70 и 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны в 1949 году, поскольку ретроспективное применение уголовного законодательство на оккупированной территории, путем преследования лица в соответствии с законодательством РФ, за события, которые происходили до начала оккупации полуострова является серьезным нарушением норм данной Конвенции.

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев ведения войны).

"Незаконное уголовное преследование лидера крымскотатарского народа очередное политически мотивированное и юридически ничтожное "уголовное дело". Оно свидетельствует о попытке государства-оккупанта поддерживать на полуострове атмосферу страха и запугивания несогласных с оккупацией крымчан, путем очередного нарушения норм международного гуманитарного права", - отметил прокурор АР Крым Игорь Поночовный.


Мустафа Джемилев Крым прокуратура АР Крым
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