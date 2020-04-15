Прокуратура АРК открыла производство из-за дела России против Джемилева
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прокуратуру АРК.
Сообщается, что 13 апреля 2020 года Мустафе Джемилеву незаконно предъявили обвинение по трем эпизодам связанным с событиями, которые происходили до оккупации полуострова: "незаконном пересечение государственной границы России (ч.3 ст.322 УК РФ); небрежное хранение огнестрельного оружия (ч. 1 ст.224 УК РФ); незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ)".
В ведомстве утверждают, что такие действия нарушают требования статей 70 и 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны в 1949 году, поскольку ретроспективное применение уголовного законодательство на оккупированной территории, путем преследования лица в соответствии с законодательством РФ, за события, которые происходили до начала оккупации полуострова является серьезным нарушением норм данной Конвенции.
Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев ведения войны).
"Незаконное уголовное преследование лидера крымскотатарского народа очередное политически мотивированное и юридически ничтожное "уголовное дело". Оно свидетельствует о попытке государства-оккупанта поддерживать на полуострове атмосферу страха и запугивания несогласных с оккупацией крымчан, путем очередного нарушения норм международного гуманитарного права", - отметил прокурор АР Крым Игорь Поночовный.
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