Подозреваемого в расстрелах майдановцев отпустили под личное обязательство
Об этом сообщила адвокатка семей героев Небесной Сотни Евгения Закревская, передает RegioNews.
"Отказано в удовлетворении ходатайства прокурора Земского о продлении подозреваемому в убийстве Олега Ушневича и ранении Виталия Гукова круглосуточного домашнего ареста. Владимиру Косенко личное обязательство - выполнять процессуальные обязанности, воздержаться от общения со свидетелями и подозреваемыми. Сообщать об изменении места проживания и работы”, - отмечает Закревская.
Также адвокатка добавила, что прокурор просил продлить круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета Владимиру Косенко на 60 суток.
Как сообщалось ранее, Государственное бюро расследований возбудило новое уголовное производство в рамках расследования дел Майдана.
Напомним, 6 марта в рамках расследования дела Майдана Печерский районный суд Киева заочно арестовал двух бывших руководителей правоохранительных органов. Речь идет об уголовном производстве от 23 июня 2017 года.
В связи с тем, что с 20 ноября 2019 органы прокуратуры потеряли следственные функции, дела Майдана перешли частично к Государственному бюро расследований, частично - Национального антикоррупционного бюро. В рамках ГБР был создан отдел расследований дел Майдана, который возглавил Александр Буряк, занимавший ранее должность заместителя директора ГБР.
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