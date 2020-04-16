Подозреваемого в расстрелах майдановцев отпустили под личное обязательство

Под личное обязательство суд отпустил бывшего бойца спецподразделения Внутренних войск МВД Украины "Омега" Владимира Косенко

Фото: flickr

Под личное обязательство суд отпустил бывшего бойца спецподразделения Внутренних войск МВД Украины "Омега" Владимира Косенко

Об этом сообщила адвокатка семей героев Небесной Сотни Евгения Закревская, передает RegioNews.

"Отказано в удовлетворении ходатайства прокурора Земского о продлении подозреваемому в убийстве Олега Ушневича и ранении Виталия Гукова круглосуточного домашнего ареста. Владимиру Косенко личное обязательство - выполнять процессуальные обязанности, воздержаться от общения со свидетелями и подозреваемыми. Сообщать об изменении места проживания и работы”, - отмечает Закревская.

Также адвокатка добавила, что прокурор просил продлить круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета Владимиру Косенко на 60 суток.

Как сообщалось ранее, Государственное бюро расследований возбудило новое уголовное производство в рамках расследования дел Майдана.

Напомним, 6 марта в рамках расследования дела Майдана Печерский районный суд Киева заочно арестовал двух бывших руководителей правоохранительных органов. Речь идет об уголовном производстве от 23 июня 2017 года.

В связи с тем, что с 20 ноября 2019 органы прокуратуры потеряли следственные функции, дела Майдана перешли частично к Государственному бюро расследований, частично - Национального антикоррупционного бюро. В рамках ГБР был создан отдел расследований дел Майдана, который возглавил Александр Буряк, занимавший ранее должность заместителя директора ГБР.