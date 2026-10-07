Массированный обстрел 7 октября: ПВО сбила над Украиной 44 ракеты и 117 дронов
Ночью и утром 7 октября РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Враг атаковал:
- противокорабельными ракетами Циркон/Оникс;
- баллистическими ракетами Искандер-М/С-400/KN-23;
- 48 крылатыми ракетами воздушного, наземного и морского базирования Х-101, Искандер-К, Калибр;
- 130 ударными БпЛА типа Shahed (46 из них – реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Основные направления удара – Киевская, Харьковская, Полтавская, Днепропетровщина.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 161 цель:
- 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23/С-400/Циркон/Оникс;
- 39 крылатых ракет Х-101, "Искандер-К", Калибр (информация относительно еще 6 крылатых ракет уточняется);
- 117 вражескихх БПЛА.
Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.
Напомним, в ночь на 7 октября Киев подвергся атаке российскими баллистическими ракетами. В результате удара зафиксировано попадание в трех районах столицы. К сожалению, есть погибшие.
С утра 7 октября Полтавская область оказалась под массированным ударом вражеских ракет и беспилотников. В Кременчуге повреждены многоэтажки - есть погибшие и раненые .