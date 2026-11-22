18-летний юноша среди погибших: в Дымере возросло число жертв российской атаки
В поселке Дымер Вышгородского района Киевской области количество погибших в результате российской атаки возросло до двух, среди них 18-летний юноша
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко и ГСЧС передает RegioNews.
По его словам, также увеличилось количество пострадавших – сейчас известно о четырех травмированных.
Мужчина 1977 года рождения самостоятельно обратился в больницу, где его госпитализировали с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма".
Спасатели разыскивают 11 человек, в том числе 2 детей, не выходящих на связь.
Поисково-спасательные работы продолжаются. Информация уточняется.
Ткаченко выразил соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что Россия должна понести ответственность за совершенные преступления.
Напомним, в поселке Дымер Киевской области в результате утренней атаки разрушен жилой дом. Ранее спасатели эвакуировали девять человек, среди них одного ребенка. Еще один ребенок 2010 года получил травмы и был госпитализирован.
Впоследствии из-под завалов многоэтажки извлекли тело погибшего человека.
В настоящее время 15 человек считаются пропавшими без вести. Среди них двое детей 7 и 12 лет.