Фото: ГСЧС Киевщины

В поселке Дымер Вышгородского района Киевской области количество погибших в результате российской атаки возросло до двух, среди них 18-летний юноша

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко и ГСЧС передает RegioNews.

По его словам, также увеличилось количество пострадавших – сейчас известно о четырех травмированных.

Мужчина 1977 года рождения самостоятельно обратился в больницу, где его госпитализировали с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма".

Спасатели разыскивают 11 человек, в том числе 2 детей, не выходящих на связь.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Информация уточняется.

Ткаченко выразил соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что Россия должна понести ответственность за совершенные преступления.

Напомним, в поселке Дымер Киевской области в результате утренней атаки разрушен жилой дом. Ранее спасатели эвакуировали девять человек, среди них одного ребенка. Еще один ребенок 2010 года получил травмы и был госпитализирован.

Впоследствии из-под завалов многоэтажки извлекли тело погибшего человека.

В настоящее время 15 человек считаются пропавшими без вести. Среди них двое детей 7 и 12 лет.