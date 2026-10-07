Пожары и поврежденные склады: последствия ночной атаки РФ на Киевщину
В ночь на 7 октября Киевщина подверглась комбинированной атаке российских беспилотников и баллистических ракет
Об этом сообщает глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.
По его словам, в Обуховском районе в результате атаки повреждены три производственно-складских помещения. Там возникли пожары, которые локализованы.
Также поврежден грузовой автомобиль и прицеп.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Все оперативные службы работают над ликвидацией последствий российской атаки.
Напомним, ночью и утром 7 октября РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Основные направления удара – Киевская, Харьковская, Полтавская, Днепропетровская области. Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.