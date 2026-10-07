Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

В Александрии зафиксировано попадание по одному из предприятий. Также произошел пожар на крыше частного дома.

В результате удара погибла одна женщина, еще трое травмированы. Кроме того, два человека пока не выходят на связь.

Обследование территории продолжается, последствия атаки уточняются.

Кроме того, в Светловодске зафиксировано падение обломков на открытой территории, обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 7 октября Киев подвергся атаке российскими баллистическими ракетами. В результате удара зафиксировано попадание в трех районах столицы. К сожалению, есть погибшие.