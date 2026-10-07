Атака на Кировоградщину: погибла женщина, два человека не выходят на связь
Утром 7 октября враг совершил атаку на Кировоградщину
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.
В Александрии зафиксировано попадание по одному из предприятий. Также произошел пожар на крыше частного дома.
В результате удара погибла одна женщина, еще трое травмированы. Кроме того, два человека пока не выходят на связь.
Обследование территории продолжается, последствия атаки уточняются.
Кроме того, в Светловодске зафиксировано падение обломков на открытой территории, обошлось без пострадавших.
Напомним, в ночь на 7 октября Киев подвергся атаке российскими баллистическими ракетами. В результате удара зафиксировано попадание в трех районах столицы. К сожалению, есть погибшие.
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