В Ирландии жестоко убили 31-летнего украинца

Мужчину смертельно ранили ножом, когда он вышел скупиться на ужин ко Дню святого Патрика

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.

Трагедия произошла в ирландском городе Корк. По данным полиции, мужчина вышел на улицу вечером, чтобы купить продукты на ужин в канун Дня святого Патрика. Неизвестные напали на него и ранили ножом в грудь.

Пострадавший смог пройти еще 100 метров до своего жилищного комплекса, чтобы позвать на помощь, а затем потерял сознание. Через несколько минут на место прибыли парамедики, но спасти украинца не удалось – он скончался от нанесенных травм.

