10:40  30 січня
На Одещині жінка ледь не потонула в лимані, рятуючи свого собаку
09:36  30 січня
Після 9 днів без світла: у Києві сусіди посварилися через зарядку електрокара з вікна
08:19  30 січня
Смертельне полювання на Закарпатті: 40-річний чоловік помер від поранення
UA | RU
UA | RU
30 січня 2026, 10:38

ДТП із мером Вознесенська на Кіровоградщині: подробиці аварії від поліції

30 січня 2026, 10:38
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Кіровоградщини
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці Кіровоградської області розслідують ДТП зі смертельними наслідками за участі міського голови Вознесенська Євгенія Величка

Про це кореспонденту "Укрінформу" повідомила речниця поліції Кіровоградської області Оксана Ковтуненко, передає RegioNews.

За її словами, аварія сталася на автодорозі Р-06 "Миколаїв – Благовіщенське".

Водій автомобіля Toyota Camry, 1988 року народження, рухаючись у напрямку смт Голованівськ, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Renault Megane, яким керував водій 1986 року народження.

Унаслідок зіткнення водій Renault загинув на місці, пасажирка цього автомобіля, 1977 року народження, отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.

Міського голову Вознесенська затримано та повідомлено про підозру за частиною 2 статті 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або тяжкі тілесні ушкодження.

У пресслужбі міськради повідомили, що Величко під час ДТП отримав легкі травми.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.

Що відомом про Євгенія Величка

Народився 17 жовтня 1988 року в місті Вознесенськ, Миколаївської області.

Закінчив загальноосвітню школу №5 у Вознесенську, Вознесенський коледж за спеціальністю комерційна діяльність, а потім Уманський державний аграрний університет за спеціальністю економіка і підприємництво.

У 18 років проходив строкову службу у Збройних силах України.

За даними декларацій, Величко задекларував дохід, належне майно та готівкові активи: сім'я має дві квартири у Вознесенську, земельну ділянку, будинок і кілька транспортних засобів.

У 2024 році його заробіток становив близько 687 714 грн, зарплата як міського голови – у середньому близько 30 000 грн щомісяця після оподаткування.

Родина мера зберігає значні готівкові заощадження – тисячі доларів і євро.

Нагадаємо, 28 січня міський голова Вознесенська потрапив у ДТП під час службового відрядження, внаслідок якої загинула людина та постраждала жінка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП поліція мер Кіровоградська область Миколаївська область смертельна ДТП Вознесенськ
Зіткнення авто на Миколаївщині: загинула одна людина та ще двоє травмовані
30 січня 2026, 08:14
На Вінниччині рейсовий автобус з’їхав у кювет та врізався в дерево: рятувальники деблокували водія
29 січня 2026, 07:26
Смертельна ДТП на Київщині: маршрутка "влетіла" в Hyundai
28 січня 2026, 17:55
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
На Буковині прикордонники зупинили мікроавтобус із автомобільними каталізаторами на 10 млн грн
30 січня 2026, 12:45
Миколаївці вшанували Героїв Крут патріотичним автопробігом
30 січня 2026, 12:40
Родина керівника БЕБ Закарпаття за кілька років обзавелася бізнесами на мільйони – Bihus.Info
30 січня 2026, 12:25
На Миколаївщині зіткнулися автівки: двоє людей загинули, одна постраждала
30 січня 2026, 12:23
Служив у СРСР і читав книги про Путіна: в Харкові засудили чоловіка, який зливав дані про ЗСУ з телефону пенсіонерки
30 січня 2026, 12:20
На Рівненщині вантажівка збила на смерть пенсіонера на велосипеді
30 січня 2026, 11:55
Мінування у Києві: поліція перевіряє десятки об'єктів
30 січня 2026, 11:24
На Закарпатті лікарці оголосили підозру через смерть немовляти від травм під час пологів
30 січня 2026, 11:17
Зеленський прокоментував нове запрошення Путіна на переговори до Москви
30 січня 2026, 11:11
Росіяни завдали ракетного удару по підприємству в передмісті Харкова: виникла масштабна пожежа
30 січня 2026, 10:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »