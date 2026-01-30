ДТП із мером Вознесенська на Кіровоградщині: подробиці аварії від поліції

Фото: ДСНС Кіровоградщини

Правоохоронці Кіровоградської області розслідують ДТП зі смертельними наслідками за участі міського голови Вознесенська Євгенія Величка

Про це кореспонденту "Укрінформу" повідомила речниця поліції Кіровоградської області Оксана Ковтуненко, передає RegioNews.

За її словами, аварія сталася на автодорозі Р-06 "Миколаїв – Благовіщенське".

Водій автомобіля Toyota Camry, 1988 року народження, рухаючись у напрямку смт Голованівськ, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Renault Megane, яким керував водій 1986 року народження.

Унаслідок зіткнення водій Renault загинув на місці, пасажирка цього автомобіля, 1977 року народження, отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.

Міського голову Вознесенська затримано та повідомлено про підозру за частиною 2 статті 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або тяжкі тілесні ушкодження.

У пресслужбі міськради повідомили, що Величко під час ДТП отримав легкі травми.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.

Що відомом про Євгенія Величка

Народився 17 жовтня 1988 року в місті Вознесенськ, Миколаївської області.

Закінчив загальноосвітню школу №5 у Вознесенську, Вознесенський коледж за спеціальністю комерційна діяльність, а потім Уманський державний аграрний університет за спеціальністю економіка і підприємництво.

У 18 років проходив строкову службу у Збройних силах України.

За даними декларацій, Величко задекларував дохід, належне майно та готівкові активи: сім'я має дві квартири у Вознесенську, земельну ділянку, будинок і кілька транспортних засобів.

У 2024 році його заробіток становив близько 687 714 грн, зарплата як міського голови – у середньому близько 30 000 грн щомісяця після оподаткування.

Родина мера зберігає значні готівкові заощадження – тисячі доларів і євро.

Нагадаємо, 28 січня міський голова Вознесенська потрапив у ДТП під час службового відрядження, внаслідок якої загинула людина та постраждала жінка.