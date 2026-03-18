В Украине цена на яйца выросла на треть: какие ценники в супермаркетах
В Украине в феврале подорожали яйца. Теперь стоимость составляет на 3,1% больше, чем в прошлом месяце
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
Если в январе десяток яиц в среднем стоил 66,27 гривны, то в феврале показатель вырос до 68,33 гривны. Если сравнивать с февралем прошлого года, то стоимость выросла на треть (33,6%) с 51,14 гривны за десяток.
В супермаркетах куриные Ясенсвит, 1 сорт, 10 штук стоят:
- Auchan 78,50 гривны;
- Megamarket 88,20 гривны;
- Novus 79,99 гривны;
- Auchan 83,60 гривны;
- Varus 79,80 грн.
Напомним, ранее в Украине из-за начала активных продаж из хранилищ подешевела морковь. На прошлой неделе в среднем фермеры предлагают морковь по ценам 8-14 гривен за килограмм.
