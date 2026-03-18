18 марта 2026, 23:55

В Украине цена на яйца выросла на треть: какие ценники в супермаркетах

В Украине в феврале подорожали яйца. Теперь стоимость составляет на 3,1% больше, чем в прошлом месяце

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Если в январе десяток яиц в среднем стоил 66,27 гривны, то в феврале показатель вырос до 68,33 гривны. Если сравнивать с февралем прошлого года, то стоимость выросла на треть (33,6%) с 51,14 гривны за десяток.

В супермаркетах куриные Ясенсвит, 1 сорт, 10 штук стоят:

  • Auchan 78,50 гривны;
  • Megamarket 88,20 гривны;
  • Novus 79,99 гривны;
  • Auchan 83,60 гривны;
  • Varus 79,80 грн.

Напомним, ранее в Украине из-за начала активных продаж из хранилищ подешевела морковь. На прошлой неделе в среднем фермеры предлагают морковь по ценам 8-14 гривен за килограмм.

В Украине рухнули цены на картофель: сколько теперь стоит килограмм
16 марта 2026, 23:30
В Украине упали цены на базовый овощ борщового набора
16 марта 2026, 22:30
16 пикапов для ВСУ с завышенной ценой: экс-главе Ровенского ТЦК объявили подозрение
13 марта 2026, 08:40
Все новости »
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
"Вы можете меня ненавидеть, но нет": актриса Анна Саливанчук возмутилась из-за русского языка в школе сына
19 марта 2026, 00:35
Украина импортировала сала более чем на 3 миллиона долларов
18 марта 2026, 23:35
В Днепре мужчина с ножом угрожал продавцу расправой.
18 марта 2026, 22:30
В Полтавской области аферисты украли 750 тысяч гривен помощи отцу погибшего военного
18 марта 2026, 21:55
Почти без камер и контроля: в Прикарпатье судили офицера ТЦК
18 марта 2026, 21:40
В Киеве обломок русского дрона упал на ТЦ
18 марта 2026, 21:15
На Днепропетровщине мужчина передал россиянам координаты украинских военных
18 марта 2026, 20:55
В Ирландии жестоко убили 31-летнего украинца
18 марта 2026, 20:52
Смертельное ДТП в Киевской области: иномарка влетела в дерево - пассажир погиб
18 марта 2026, 20:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
