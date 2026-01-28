Смертельное ДТП в Киевской области: маршрутка "влетела" в Hyundai

Фото: Нацполиция

Авария произошла 28 января около 10:50 на 19 километре автодороги Р-19 в направлении города Фастов. К сожалению, есть погибшие

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно маршрутный автобус Mercedes врезался в автомобиль Hyundai. Известно, что в результате ДТП по меньшей мере семь человек пострадали. Двое пассажиров, к сожалению, погибли.

"Правоохранители задержали водителя транспортного средства Mercedes в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.

