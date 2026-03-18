Украина импортировала сала более чем на 3 миллиона долларов

Только за первые два месяца года Украина импортировала 2,9 тысяч тонн сала, свиного жира и жира птицы. Это на 70,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года

Об этом сообщает "Агро-Бизнес".

Отмечается, что на закупку сала за границей за январь-февраль 2026 года Украина потратила 3,3 миллиона долларов. Это на 65% больше, чем за тот же период прошлого года.

Крупнейшими поставщиками сала, свиного жира и жира птицы в Украину в январе-феврале этого года были Польша (61,1%), Германия (35,9%) и Испания (2,4%).

Напомним, в течение первого полугодия прошлого года Украина экспортировала 226,8 тысяч тонн мяса и птицы. Это на 0,5% больше, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. Экспорт за январь-июнь составляет 537 миллионов долларов. Главными покупателями стали Нидерланды (22,5%), Саудовская Аравия (16,9%) и Великобритания (13,8%).